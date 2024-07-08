МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 278 подписчиков

"Оставить в тылу невозможно": Ловушка Волчанска. Элитный резерв вступил в бой

"Оставить в тылу невозможно": Ловушка Волчанска. Элитный резерв вступил в бой

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 13K прочитали Противник продолжает перебрасывать резервы на Харьковское направление - дошло и до элитных спецподразделений, вступивших в бой с нашей армией, вероятно, самых опасных формирований врага.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх