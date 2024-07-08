"Оставить в тылу невозможно": Ловушка Волчанска. Элитный резерв вступил в бой

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 13K прочитали Противник продолжает перебрасывать резервы на Харьковское направление - дошло и до элитных спецподразделений, вступивших в бой с нашей армией, вероятно, самых опасных формирований врага.
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