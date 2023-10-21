ВСУ потеряли до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

РИАМО - 21 окт. На краснолиманском направлении спецоперации было убито и ранено до 100 военных ВСУ, также уничтожены 2 боевые бронемашины, 2 автомобиля, гаубица Д-30, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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