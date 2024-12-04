Генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

Юна

Они не нас, они украину ненавидят! Хотят, как вороньё, плотью поживиться на выжженной ими земле. Дай Бог нашему правительству желания, терпения, сил и здоровья не уступить этой мразоте и не отдать ни сантиметра НАШЕЙ земли, которая сейчас по недоразумению называется украиной. А зеленого надо повесить.