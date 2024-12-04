Генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией до момента, пока альянс не усилит переговорные позиции Украины посредством отправки нового вооружения и техники для украинской армии.
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