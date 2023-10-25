Сколько получают реальные мужчины, которые угрожают нанять себе повариху, проститутку и домработницу

Надежда Белугина

И правда смешно. Современный мужчина, не работая, обут, одет с иголочки, имеет машину и быстро меняет женщину, если она в этом ему отказывает. Уходя, забирает всё оставшееся до нитки и жалуется на плохое содержание его бывшей супружницей следующей "жене". Та. слушая, плачет, клянёт предыдущую, старается содержать его лучше... И всё повторяется. Ну, любят у нас женщины самозабвенно, до потери рассудка. А у кого рассудок остался, начинают всё подсчитывать, приводя мужчин в недоумение: "Как это у неё получается за него и без него?" Что-то понятно в этом круговороте бесконечного желания любить и быть любимой? Не всем. Вот и Вы и я впали в ступор - каждый по-своему. Кем же работала до замужества женщина, способная содержать мужчину? Смотрим предложенный нам список расчётов...