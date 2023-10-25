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Всё о разводах

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Сколько получают реальные мужчины, которые угрожают нанять себе повариху, проститутку и домработницу

Сколько получают реальные мужчины, которые угрожают нанять себе повариху, проститутку и домработницу

Раньше я думала, что это я сумасшедшая – кругом полно людей с зарплатой меньше 100 тысяч рублей, зато в интернете все миллионеры.

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Комментарии
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Владимир Соколов
смешно читать как баба рассуждает за мужчину))
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4 д.
Надежда Белугина
И правда смешно. Современный мужчина, не работая, обут, одет с иголочки, имеет машину и быстро меняет женщину, если она в этом ему отказывает. Уходя, забирает всё оставшееся до нитки и жалуется на плохое содержание его бывшей супружницей следующей &quot;жене&quot;. Та. слушая, плачет, клянёт предыдущую, старается содержать его лучше... И всё повторяется. Ну, любят у нас женщины самозабвенно, до потери рассудка. А у кого рассудок остался, начинают всё подсчитывать, приводя мужчин в недоумение: &quot;Как это у неё получается за него и без него?&quot; Что-то понятно в этом круговороте бесконечного желания любить и быть любимой? Не всем. Вот и Вы и я впали в ступор - каждый по-своему. Кем же работала до замужества женщина, способная содержать мужчину? Смотрим предложенный нам список расчётов...
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4 д.
Владимир Соколов
ээ!! дайте адреса и явки этих женщин!! я то же так хочу!!😂
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3 д.

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