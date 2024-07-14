Могло ли покушение на Трампа быть инсценировкой и насколько профессионально сработала его охрана?

То, что Трамп отделался легким ранением, стрелявший был убит, а кадры с окровавленным лицом Трампа, которого уводила охрана, оказались весьма впечатляющими и обошли весь мир, уже породило теории об инсценировке покушения.
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