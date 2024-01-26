Президент распорядился о выплатах семьям военных

Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев. Среди других указаний президента: присваивать статус ветерана боевых действий тем, кто участвовал в СВО без контракта; при выплатах семьям погибших учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте страны.