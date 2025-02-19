Жена Макрона в центре внимания: искусственный интеллект рассказал, кто она такая

Жену Макрона и так вся Россия знает. Это Лёха Панин.

Какая " СРАНА" такие и руководители, все через ЗАД делают, правят, развиваются и борются!!! ХИ-ХИ!

ИК

Иосиф Калинин

"Худшие опасения о жене Макрона...." Ну, да! Для нас самое главное - это кто такая жена Макрона: баба или переделанный в бабу мужик. Россия способна выдержать многое. Но после такого, точно, не устоит!