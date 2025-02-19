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Жена Макрона в центре внимания: искусственный интеллект рассказал, кто она такая

Жена Макрона в центре внимания: искусственный интеллект рассказал, кто она такая

  Худшие опасения о жене Макрона получили новый доказательства. Искусственный интеллект сделал свои выводы, которые опубликованы для широкой общественности.

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Комментарии
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Александр Попов
Жену Макрона и так вся Россия знает. Это Лёха Панин.
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15 час.
Анатолий Анатольев
Какая &quot; СРАНА&quot; такие и руководители, все через ЗАД делают, правят, развиваются и борются!!! ХИ-ХИ!
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13 час.
ИК
Иосиф Калинин
&quot;Худшие опасения о жене Макрона....&quot; Ну, да! Для нас самое главное - это кто такая жена Макрона: баба или переделанный в бабу мужик. Россия способна выдержать многое. Но после такого, точно, не устоит!
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9 час.
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