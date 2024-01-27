⭐ 5 наборов карточек для значка и повышения lvl Steam https://irongamers.ru/sale/key/2079252 – ⚡ Вы ...

⭐ 5 наборов карточек для значка и повышения lvl Steamhttps://irongamers.ru/sale/key/2079252 – ⚡ Вы покупаете наборы карточек для создания значка в профиле Steam⚡⚡ На данный момент максимально можно купить ⚡ 30 наборов на 1 аккаунт⚡ (наборы от каких игр можно уточнить в чате)⚡ После оплаты в переписке с продавцом в обязательном порядке укажите полученный 16-значный код⚡ Важно! при оформлении заказа УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО!⚡ Вы должны указать ТРЕЙД ссылку⚡ Ваш профиль должен быть открытым (проверьте это)⚡ Steam Guard включён и прошло больше 15 дней с момента его включения!!⚡ По правилам системы Steam вы можете принимать обмены (проверьте это)⚡ Карточки будут высланы в течении 10 минут (при условии что продавец находиться онлайн и ваш аккаунт открыт и может принимать обмены)⚡ Доставка карточек происходит с 02::00 по 19:00 по Мск, но если вы купили в отсутствии продавца, то укажите в переписке 16-значный код и вам доставят сразу как только продавец… источник.