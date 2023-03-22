Соболенко о фото Жабер в кепке с тигром: «Я ее стащу!»

Онс Жабер выложила фото в кепке с тигром. «Привет, Арина Соболенко », – подписала Жабер. Белоруска ответила: «Где твоя татуировка, детка? Я стащу эту кепку! ».
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