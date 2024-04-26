Вашингтон – Рейнджерс: прогноз на третий матч 27 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 5,5 Счет в серии 0 – 2 (1 : 4, 3 : 4) Оставляйте свои прогнозы на матчи Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» и их капитан Александр Овечкин обещали дать бой «Рейнджерс» во втором матче в Нью-Йорке.
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