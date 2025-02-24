Аналитик Суасо: в Гондурасе готовы нарастить продажу кофейных зерен России

В Гондурасе выразили готовность нарастить поставки кофейных зерен в Россию вместо стран Евросоюза, которые на сегодняшний день являются одними из главных поставщиков этой продукции из центральноамериканской страны, заявил вице-президент Гондурасского института кофе Марио Суасо, пишет агентство ТАСС.
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