Аналитик Суасо: в Гондурасе готовы нарастить продажу кофейных зерен России

В Гондурасе выразили готовность нарастить поставки кофейных зерен в Россию вместо стран Евросоюза, которые на сегодняшний день являются одними из главных поставщиков этой продукции из центральноамериканской страны, заявил вице-президент Гондурасского института кофе Марио Суасо, пишет агентство ТАСС.