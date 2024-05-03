Смоленские школьники стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора по Смоленской области рассказали о динамике заболеваемости В Смоленской области возрос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 0-2 лет, а также среди школьников 7-14 лет.
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