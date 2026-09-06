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Суверенный фонд Норвегии распродает гособлигации США на $80 млрд

Суверенный фонд Норвегии распродает гособлигации США на $80 млрд

Управляющая организация крупнейшего в мире Норвежского суверенного фонда (Norges Bank Investment Management) с активами $2,3 трлн выдвинула предложение о масштабной реструктуризации своего портфеля облигаций.

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