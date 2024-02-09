Еврокомиссия: в интервью Владимира Путина нет ничего нового

РИАМО - 9 фев. На брифинге в Брюсселе представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали рассказал, что в Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.