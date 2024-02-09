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Еврокомиссия: в интервью Владимира Путина нет ничего нового

Еврокомиссия: в интервью Владимира Путина нет ничего нового

РИАМО - 9 фев. На брифинге в Брюсселе представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали рассказал, что в Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

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