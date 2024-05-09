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«НАТО объявит войну России»: читатели The New York Times о предупреждении из Москвы

«НАТО объявит войну России»: читатели The New York Times о предупреждении из Москвы

Пользователи сайта газеты The New York Times прокомментировала новость о военных учений ВС РФ, где будут отработаны приемы применения тактического ядерного оружия.

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Комментарии
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Сергей Колотов
На мой взгляд, надо просто применить пиндосовскую стратегию в Югославии, но в районах западных и северо западных страны 404.
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16 час.
Михаил Молчев
Говорите, Путин в отчаянии? Оно конечно, устал долбоёбам прописные истины объяснять. Или ждете, когда от языка слов , вам, козлам, не понятном, он перейдет на понятный вам язык жестов. Пиздюлей, по-русски говоря, вам ввалит. Не волнуйтесь, очередей не будет, всем достанется.
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15 час.
Андрей Корольков
Идиоты, кто же нам помешает уничтожить всех вас?
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12 час.

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