«НАТО объявит войну России»: читатели The New York Times о предупреждении из Москвы

На мой взгляд, надо просто применить пиндосовскую стратегию в Югославии, но в районах западных и северо западных страны 404.

Михаил Молчев

Говорите, Путин в отчаянии? Оно конечно, устал долбоёбам прописные истины объяснять. Или ждете, когда от языка слов , вам, козлам, не понятном, он перейдет на понятный вам язык жестов. Пиздюлей, по-русски говоря, вам ввалит. Не волнуйтесь, очередей не будет, всем достанется.