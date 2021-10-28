«Шестой год подряд»: московский технопарк вновь занял первое место в федеральном рейтинге

Столичный «ТехноСпарк» стал лучшим в VII Национальном рейтинге технопарков России. Эксперты оценивали конкурсантов по 21 различным показателям, среди которых инвестиционная привлекательность, открытость бизнеса, эффективность его работы и так далее.
Столичный «ТехноСпарк» стал лучшим в VII Национальном рейтинге технопарков России. Эксперты оценивали конкурсантов по 21 различным показателям, среди которых инвестиционная привлекательность, открытость бизнеса, эффективность его работы и так далее.
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