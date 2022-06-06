Аргументы недели

98 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Любая  гуманность к нацистам это  преступление против собственного народа. Значит, её  быть  в данном случае  не  дол...Министр юстиции Д...
  • Александр Бурачевский
    "Аналитики британской Independent подсчитали, что семья из четырех человек в качестве экономии вынуждена принимать ду...Independent: в Ве...
  • Виктор Муравьев
    С 1 января 2019 года в России вступили в силу поправки в Лесной кодекс, которые разрешают бесплатно собирать валежник...В Польше власти н...

Глава Курской области Старовойт заявил о новом обстреле приграничного поселка Теткино со стороны ВСУ

Глава Курской области Старовойт заявил о новом обстреле приграничного поселка Теткино со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт утром в понедельник, 6 июня, заявил, что приграничный поселок Теткино в Глушковском районе подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх