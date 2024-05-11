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MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Марк Маркес прорвался на 2-е место с 13-го, Виньялес – 3-й, Баньяя сошел

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин стал лучшим в спринте на Гран-при Франции MotoGP. Вице-чемпион уверенно начал заезд с первой позиции и довел его до победы без видимых проблем.

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