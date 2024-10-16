Кедми сказал - "Россия допустила глупость". А после аккуратно добавил: "Путин повторять эту ошибку не намерен"

Одиссей

ниачОм!!! В чем неправ-то Кедми? В том, что Горбатый дурак удовлетворился устным обещанием? Так это не глупость/ошибка - это преступление! И мы (Путин) это точно не повторит. А что до самого Кедми.. Попробуйте его понять... Он - НЕ российский гражданин. ОН - НЕ российский генерал. Он - гражданин и генерал Израиля. И, потому, он в большинстве вопросов может быть объективным и, даже, симпатизировать нам - России - но в вопросах, касающихся арабо-израильских отношений он ОБЯЗАН поддерживать сторону Израиля. Понимаете? Он ПРИСЯГУ давал!!! Он ОБЯЗАН ее соблюдать! И Кедми за это надо уважать, поддерживать и не задавать провокационных вопросов и тем. Не согласны? А разверните эту ситуацию и примерьте на себя! Другое дело, что иные рекомендации и комментарии Кедми порой поражали своей радикальностью. Это из области, что правильней "око за око" или "подставь левую щеку"? 2 года назад, когда он это говорил, это казалось ужасным и неприемлемым. СЕЙЧАС - вполне нормальным. Не будем забывать, что за плечами Кедми реальный боевой опыт ,которого у многих из нас нет. Ну, и есть еще, разумеется, этно-культурные обычаи и определяемые ими различия.