Обнаруженные на дне Атлантики каменные волны меняют историю Земли

Ученые уверены, что после обнаружения каменных волн изменится представление о формировании планеты.На глубине более 1000 метров шотландские геологи обнаружили в Атлантическом океане необычные структуры — гигантские «волны» из камня и грязи.
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