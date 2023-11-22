ОАК: ВКС РФ получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

В рамках гособоронзаказа в Минобороны РФ получило от «дочки» «Ростеха» — Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — уже третью за год партию новых бомбардировщиков Су-34 (первую партию ведомство получило в июне, а вторую — в октябре.