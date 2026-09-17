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Нижегородская правда

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Две новые спецноминации учреждены в рамках премии «Журналист года — 2026»

Две новые спецноминации учреждены в рамках премии «Журналист года — 2026»

В рамках нижегородской премии «Журналист года — 2026» открыты две новые специальные номинации. Одна из них — «Спортивный журналист года — 2026» — учреждена при поддержке министерства спорта Нижегородской области.

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