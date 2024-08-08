WhatsApp прекращает работу: россияне получили новость – с 5 августа приложение не доступно Ольга БезродняяРазработчики WhatsApp объявили, что приложение прекратит работать на некоторых старых моделях телефонов.
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