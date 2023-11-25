Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям работать три дня в неделю

Искусственный интеллект (ИИ) может позволить людям перейти на трёхдневную рабочую неделю. Такое мнение высказал глава компании Microsoft Билл Гейтс в подкасте «Что теперь?» (What Now?) на платформе Spotify, пишет Business Insider.
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