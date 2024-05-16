Навстречу выборам: американская разведка приступила к поиску «русских кибершпионов»

Россия является самой активной внешней «угрозой» для американских выборов. Об этом на слушаниях в комитете Сената заявила директор национальной разведки США Аврил Хайнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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