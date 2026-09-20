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Геймер получил 120 часов обязательных работ за обман со скинами в Counter-Strike

Геймер получил 120 часов обязательных работ за обман со скинами в Counter-Strike

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Суд в Коми приговорил к 120 часам обязательных работ геймера, который обманул другого игрока в Counter-Strike на 13 тыс.

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