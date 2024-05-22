Макрон и Анри обсудили с Пересом участие Мбаппе в Олимпиаде. Переубедить президента «Реала» отпустить игрока не удалось

Во вторник в Париже состоялось мероприятие, посвященное 120-й годовщине с момента основания ФИФА. Во время торжества президент «Реала», президент Франции, тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри и глава Федерация футбола Франции Филипп Диалло обсудили возможность участия Мбаппе в олимпийском турнире.