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Макрон и Анри обсудили с Пересом участие Мбаппе в Олимпиаде. Переубедить президента «Реала» отпустить игрока не удалось

Во вторник в Париже состоялось мероприятие, посвященное 120-й годовщине с момента основания ФИФА. Во время торжества президент «Реала», президент Франции, тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри и глава Федерация футбола Франции Филипп Диалло обсудили возможность участия Мбаппе в олимпийском турнире.

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