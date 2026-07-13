США будут взимать 20 процентов со всех перевозимых через Ормузский пролив грузов. Размер платы за проход через транспортную артерию на Ближнем Востоке назвал американский президент Дональд Трамп, об этом он написал на личной странице в Truth Social.
Трамп назвал размер платы за проход Ормузского пролива
Комментарии
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Tigra07
Капитализм, рынок и дерьмократия во всей красе! Все действия пиндосов всегда и везде именно эти цели и преследовали, что бы там не верещала их пропаганда и главные в то время бандюки. Отребье человеческое - самый подходящий для них термин. А продвигаемые ими "ценности" по факту только прикрывают банальный грабёж и бандитизм на государственном уровне.
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