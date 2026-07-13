Трамп назвал размер платы за проход Ормузского пролива

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Tigra07

Капитализм, рынок и дерьмократия во всей красе! Все действия пиндосов всегда и везде именно эти цели и преследовали, что бы там не верещала их пропаганда и главные в то время бандюки. Отребье человеческое - самый подходящий для них термин. А продвигаемые ими "ценности" по факту только прикрывают банальный грабёж и бандитизм на государственном уровне.