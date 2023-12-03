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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Жанмонно уступила 53 секунды, у Пройс – лучшее время пасьюта

Кубок мира по биатлону-2023/24 1-й этап Эстерсунд, Швеция Женщины Гонка преследования Лыжный ход 1. Анамария Лампич (Словения) – 26.

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