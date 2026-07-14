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РИА Верхневолжье передало 600 книг в сельскую библиотеку

РИА Верхневолжье передало 600 книг в сельскую библиотеку

РИА Верхневолжье передало более 600 книг в Михайловскую сельскую библиотеку.  Автор фото: Кристина БеляковаСРЕДИ ИЗДАНИЙ: классическая литература; детская литература; детективы; фэнтези; фантастика; романы; научпоп; исторические книги.

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