РИА Верхневолжье передало 600 книг в сельскую библиотеку

РИА Верхневолжье передало более 600 книг в Михайловскую сельскую библиотеку. Автор фото: Кристина БеляковаСРЕДИ ИЗДАНИЙ: классическая литература; детская литература; детективы; фэнтези; фантастика; романы; научпоп; исторические книги.
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