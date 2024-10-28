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Декларация протеста: чем закончился первый день митингов в Грузии

Декларация протеста: чем закончился первый день митингов в Грузии

На улицы столицы Грузии 28 октября вышли протестующие. Оппозиции пришлось почти на час сдвигать начало митинга, потому что в назначенное время к зданию парламента пришло не больше сотни человек — и лишь через пару часов их счет пошел на тысячи.

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