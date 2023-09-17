К расстрелу корейского министра из зенитки: как лечить российских медиа-дятлов

Пишет matveychev_oleg (matveychev_oleg), - https://matveychev-oleg.livejo. Но сначала, - иллюстрация: (Взято из интернета, в свободном доступе) Сначала – новость, которую вчера опубликовали почти все популярные СМИ, и зачитали в телевизоре по нескольким каналам, и повторили по радио.