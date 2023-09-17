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К расстрелу корейского министра из зенитки: как лечить российских медиа-дятлов

К расстрелу корейского министра из зенитки: как лечить российских медиа-дятлов

Пишет matveychev_oleg (matveychev_oleg), - https://matveychev-oleg.livejo. Но сначала, - иллюстрация: (Взято из интернета, в свободном доступе)   Сначала – новость, которую вчера опубликовали почти все популярные СМИ, и зачитали в телевизоре по нескольким каналам, и повторили по радио.

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Комментарии
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саша дмитренко
не  всю а  все,,учи русский,ципсошник
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11 час.
саша дмитренко
кореец  узкоглазый,какое тебе  дело  до  русской культуры??
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11 час.
Василий Целовальников
В таких случаях, Лавров говорил :&quot;Дебилы&quot;! Но от них надо избавляться, т.к., среди таких 99 %, сторонники 5 колонны!!!
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10 час.

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