К расстрелу корейского министра из зенитки: как лечить российских медиа-дятлов
Пишет matveychev_oleg (matveychev_oleg), - https://matveychev-oleg.livejo.
Но сначала, - иллюстрация:
(Взято из интернета, в свободном доступе)
Сначала – новость, которую вчера опубликовали почти все популярные СМИ, и зачитали в телевизоре по нескольким каналам, и повторили по радио.
Комментарии
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не всю а все,,учи русский,ципсошник
кореец узкоглазый,какое тебе дело до русской культуры??
В таких случаях, Лавров говорил :"Дебилы"! Но от них надо избавляться, т.к., среди таких 99 %, сторонники 5 колонны!!!
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