Смеется и отлично выглядит: первое официальное фото Кейт Миддлтон после операции

Кейт вместе с детьми на официальном снимке, посвященном Дню матери Свершилось! На официальной страничке семейства Кейт и Уильяма появилось новое фото, сделанное в честь Дня матери, который отмечается в Великобритании 10 марта.
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