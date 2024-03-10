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Смеется и отлично выглядит: первое официальное фото Кейт Миддлтон после операции

Смеется и отлично выглядит: первое официальное фото Кейт Миддлтон после операции

Кейт вместе с детьми на официальном снимке, посвященном Дню матери Свершилось! На официальной страничке семейства Кейт и Уильяма появилось новое фото, сделанное в честь Дня матери, который отмечается в Великобритании 10 марта.

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Галина Обожина
Замечательная женщина!  Прекрасная во всех отношениях  Дай Бог ей крепкого здоровья.
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