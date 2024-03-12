Мишустин перезапускает национальные проекты

В России при помощи нацпроектов развиваются две экономики: цифровая и реальная. Первая — станет человекоцентричной и облегчит многие процессы с помощью управления данными, а вторая — выиграет от расширения участия в ней малого бизнеса.
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