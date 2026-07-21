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Царьград

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Магаданская облдума приняла закон о квотах для ветеранов боевых действий

Магаданская облдума приняла закон о квотах для ветеранов боевых действий

Магаданская областная дума утвердила закон о квотах на рабочие места для ветеранов боевых действий. С 1 марта 2027 года работодатели с числом сотрудников более 50 человек обязаны выделить 1% мест для ветеранов.

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