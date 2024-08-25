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Басков рассказал об атаке мошенников

Николай Басков искренне сочувствует Ларисе Долиной, ставшей жертвой квартирных аферистов. На фестивале «Новая волна», в концертном зале «Сириус», в разговоре с журналистами признался, что тоже совсем недавно общался с мошенниками.

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