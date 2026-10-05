Мишустин высказался об отечественной педагогике

В российской педагогике сформирована сильная школа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий и благодарностей правительства, приуроченной ко Дню учителя, передает 6 октября пресс-служба Минпросвещения России.
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