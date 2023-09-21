Газета Труд

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«Остаюсь с обманутым народом...»

«Остаюсь с обманутым народом...»

В среду, 20 сентября, в Москве на Новодевичьем похоронили Николая Николаевича Добронравова. Поэта, немного не дожившего до 95 лет и оставившего стране вечно молодые песни, которые на моей памяти пелись всегда и, смею надеяться, всегда будут петься.

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