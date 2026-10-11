ФРП увеличил льготные займы промышленности до 300 млн рублей

Наблюдательный совет федерального Фонда развития промышленности повысил предельный размер льготного займа по программам совместного финансирования со 200 до 300 млн рублей.
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