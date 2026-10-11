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Царьград

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ФРП увеличил льготные займы промышленности до 300 млн рублей

ФРП увеличил льготные займы промышленности до 300 млн рублей

Наблюдательный совет федерального Фонда развития промышленности повысил предельный размер льготного займа по программам совместного финансирования со 200 до 300 млн рублей.

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