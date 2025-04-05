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Царьград

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Овечкин готовится побить рекорд НХЛ: интрига на пути к 895-й шайбе

Овечкин готовится побить рекорд НХЛ: интрига на пути к 895-й шайбе

Александр Овечкин, представляя "Вашингтон Кэпиталз", готовится превзойти рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ.

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