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За рулем

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Названы самые ликвидные автомобили на российском рынке

Названы самые ликвидные автомобили на российском рынке

Чтобы вычислить этот показатель, эксперты взяли прайсы на новые машины 2021 года выпуска и сравнили их со средними ценами перепродажи в 2026-м.

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