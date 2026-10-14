Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Европейская комиссия перечислила Украине 2,86 миллиарда евро в рамках оборонной части европейского кредита на 90 миллиардов евро для закупки беспилотников, радиолокационных систем и боеприпасов.