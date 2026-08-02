Страна и люди

Последний наступ «генерала 200»: Сырский бросил на Часов Яр «Скалу», которая умылась кровью и прокляла экс-главкома Ради медийной «перемоги» командование ВСУ послало на «мясной» штурм более 1000 боевиков Радомир Маркуш Фото: Zuma ТАСС Минобороны РФ сообщило об освобождении н.