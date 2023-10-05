Бывший президент НКР задержан

Бывший президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян захвачен спецслужбами Азербайджана.Руководил Карабахом Арутюнян с 2020 по 2023 год, сложив свои полномочия незадолго до последней краткосрочной войны, которая привела к окончательной ликвидации НКР.