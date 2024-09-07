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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек РФС Митрофанов о судействе: «Количество ошибок от сезона к сезону уменьшается – это объективные данные. Невозможно добиться того, чтобы судьи никогда не ошибались»

– Как вы лично оцениваете нынешний уровень российских судей? – Отношение к судейству всегда будет субъективной историей.

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