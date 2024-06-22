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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алишер забил с центра поля, перебросив вратаря с 57 метров, и помог «Броукам» выйти в полуфинал МФЛ. Именно он не выбил мяч в аут в финале прошлого сезона

Красивым забитым мячом в ответном матче 1/4 финала Winline МФЛ против «Родины Медиа» отметился полузащитник «БроукБойз» Алишер Рахимов.

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