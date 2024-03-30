Выставка «Город-герой Ленинград»

Для школьников и студентов действует акция «Приведи родителей в музей»: предъявив в кассе билет, купленный онлайн по Пушкинской карте, можно получить скидку 10% на 1 или 2 билета для родителей или других членов семьи.
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