Депутаты Государственной думы рассматривают законопроект, по которому Санкт-Петербург снова станет Ленинградом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП «Морской террор» ...
- АГ Вильнюс старается...
- ВС «Морской террор» ...
КПРФ неймется, чтобы обратили внимание.