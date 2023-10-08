Жительница Твери перевела аферистам 55 тысяч рублей, чтобы помочь знакомой

Мошенники обманули 39-летнюю жительницу Твери. Она обратилась за помощью в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, женщине в соцсетях написала подруга, которая попросил одолжить ей 55 тысяч рублей.
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