RFEF о жалобе «Реала» на судейство: «Тон и серьезность обвинений вызывают сожаление. Конструктивная критика всегда приветствуется, но она должна быть уважительной»

Ранее «Мадрид» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».
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